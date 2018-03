„Turkije vraagt Zweden om aanhouding Muslim”

Turkije heeft volgens Turkse media nu ook Zweden verzocht om de Koerdische politicus Saleh Muslim te arresteren. Ankara vroeg onlangs ook twee andere EU-landen om de uitlevering van de voormalige Syrisch-Koerdische PYD-leider.

Turkije heeft Muslim in verband gebracht met twee aanslagen in hoofdstad Ankara. Hij ontkent de beschuldigingen. Muslim stond voorheen aan het hoofd van de PYD, een politieke partij in Syrië. Turkije ziet die organisatie als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging.

Het Turkse verzoek komt mogelijk te laat. Een Zweedse bron zei dat Muslim in Stockholm is geweest, maar inmiddels het land heeft verlaten. De Koerdische politicus werd recentelijk op verzoek van Turkije opgepakt in Tsjechië. Hij kwam echter voorlopig vrij op voorwaarde dat hij de EU niet verlaat.