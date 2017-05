Turkije voert actie tegen kritische krant

Het Openbaar Ministerie in Turkije heeft de arrestatie gelast van de uitgever van de krant Sözcü. De chef van de interneteditie is al aangehouden.

De krant is kritisch over de regering van president Recep Tayyip Erdogan. Met een oplage van 270.000 exemplaren is Sözcü de op twee na grootste krant in Turkije. Naast uitgever Buray Akbay en chef internet Mediha Olgan zijn nog twee andere medewerkers van de krant doelwit van het onderzoek van Turkse justitie.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde vrijdag dat de krant wordt verdacht van het begaan van strafbare feiten ten gunste van de Gülen-beweging. De regering-Erdogan ziet de geestelijke Fethullah Gülen, die in de VS woont, als het brein achter de couppoging vorig jaar zomer.

De redactie van Sözcü heeft laten weten dat ze niet stopt met het maken van de krant.