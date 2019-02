Turkije verwijt Macron politiek opportunisme

Turkije heeft boos gereageerd op de Franse aankondiging dat er een nationale herdenkingsdag komt voor de Armeense genocide. De woordvoerder van de Turkse president Erdogan stelde dat het Franse staatshoofd Emmanuel Macron „politieke problemen heeft in zijn eigen land en probeert de boel te redden door historische gebeurtenissen te gebruiken als politiek materiaal”.

Turkije bestrijdt dat tijdens de Eerste Wereldoorlog sprake was van een systematisch georganiseerde uitroeiing van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. De woordvoerder van Erdogan zei dat beschuldigingen met betrekking op de „zogenaamde Armeense genocide” politieke leugens zijn. „Die hebben geen enkele juridische basis en staan haaks op de historische feiten”, vervolgde de zegsman volgens Turkse media.

Frankrijk spreekt al sinds 2001 over een genocide op de Armeniërs. Macron maakte dinsdagavond bekend dat er ook een jaarlijkse herdenkingsdag komt. Hij zei ook dat hij Erdogan daar vooraf over had geïnformeerd.

De systematische uitroeiing van Armeniërs begon in 1915 onder invloed van, of zoals de Armeniërs stellen, met als dekmantel, de Eerste Wereldoorlog. De Turkse republiek die in 1923 is uitgeroepen, spreekt van 300.000 doden onder Armeniërs. Er zijn kort na de oorlog nog rechtszaken gevoerd tegen verantwoordelijken voor de slachtpartijen. Maar Turkije stelt dat er geen sprake was van een van tevoren beraamde systematische slachting, dus geen volkerenmoord. Van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, in 1913 ergens tussen de 1,3 en 2 miljoen mensen, is volgens verschillende bronnen een kwart tot driekwart omgekomen.