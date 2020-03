De Turkse transportminister Cahit Turhan is uit zijn ambt gezet. Dat blijkt een presidentieel decreet dat is gepubliceerd in het Turkse staatsblad.

In het document wordt geen reden opgegeven voor het ontslag. Wel is duidelijk dat Adil Karaismailoglu is aangewezen als de opvolger van Turhan.

Een woordvoerder van het transportministerie bevestigde het besluit vrijdag, maar gaf geen verdere details.