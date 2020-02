Turkije veroordeelt ‘racistische aanval’ Hanau

Turkije heeft het bloedbad in het Duitse Hanau veroordeeld. De woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan spreekt over een „racistische aanval” en wil dat de Duitse autoriteiten de zaak tot op de bodem uitzoeken.

Bij de aanslagen op twee shishabars in Hanau vielen negen doden. De politie vond de vermeende dader later dood terug in zijn woning. Daar is het ook het lichaam van zijn moeder aangetroffen.

De autoriteiten vermoeden dat schutter Tobias Rathjen werd gedreven door vreemdelingenhaat. Veel slachtoffers hadden volgens ingewijden een migratie-achtergrond. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.