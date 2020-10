Turkije veroordeelt Erdogan-cartoon op cover Charlie Hebdo

Een aantal hoge Turkse functionarissen heeft de beslissing veroordeeld van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo om een karikatuur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de cover te zetten. Diens hoofd communicatie noemt het een „walgelijke poging” om „cultureel racisme en haat” te verspreiden.

Met de uitlatingen gooien de Turken nog meer olie op het vuur in de hoogoplopende ruzie met Frankrijk van de afgelopen dagen. Erdogan had gezegd dat de Franse president Emmanuel Macron psychische hulp moest zoeken nadat Macron harde maatregelen tegen moslimterrorisme in zijn land aankondigde. Dat deed Macron naar aanleiding van de onthoofding van een leraar maatschappijleer die karikaturen van de islamitische de profeet Mohammed had laten zien in een les over vrijheid van meningsuiting.

„We veroordelen sterk de publicatie omtrent onze president in het Franse blad dat geen respect heeft voor ons geloof, heiligheid en waarden”, schreef Erdogans woordvoerder op Twitter. „Ze laten hun eigen vulgariteit en immoraliteit zien. Een aanval op persoonlijke rechten is geen humor of uitdrukking van vrijheid”, voegde hij eraan toe.

Op de cover van Charlie Hebdo is Erdogan zittend in een stoel te zien, gekleed in een t-shirt en onderbroek. De cartoon-Erdogan heeft een blikje drinken in de ene hand en houdt met de andere de hijaab van een vrouw omhoog. „Macrons anti-moslimagenda werpt zijn vruchten af”, zei Erdogans hoofd communicatie over de spotprent.

Nadat Erdogan afgelopen weekend had gezegd dat Macron zich door een psycholoog moest laten nakijken, besloot Frankrijk zijn ambassadeur uit Turkije terug te roepen. De Turkse president besloot maandag op te roepen tot een boycot van Franse producten.

De spotprenten van de profeet Mohammed, die door gelovige moslims als godslasterlijk worden gezien, worden laatste tijd weer geregeld getoond in Frankrijk uit solidariteit met de onthoofde docent Samuel Paty. Macron heeft gezworen de strijd aan te binden met conservatieve moslims die een einde willen maken aan Franse seculiere waarden.