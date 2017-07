„Turkije verklaart Koerden in Syrië de oorlog”

De Turkse troepenopbouw in Noord-Syrië komt neer op een „oorlogsverklaring”. Dat stelde het hoofd van de Koerdische YPG-militie, die waarschuwde dat in de komende dagen mogelijk gevechten kunnen uitbreken. „We gaan niet passief toekijken bij deze potentiële agressie”, zei YPG-leider Sipan Hemo woensdag tegen Reuters.

De spanning tussen Turkije en de Syrische Koerden is de afgelopen tijd steeds verder opgelopen. Beide partijen bestookten elkaar recentelijk met artillerievuur. De YPG beschuldigt Ankara ervan voorbereidingen te treffen voor een offensief. Turkije ziet de Koerdische militie als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging, die al tientallen jaren vecht tegen de Turkse staat.

Turkse troepen trokken vorig jaar al Syrië in om de opstandelingen van het Vrije Syrische Leger te ondersteunen. Ankara stuurde de afgelopen weken versterkingen naar gebieden ten noorden van Aleppo. In die streek hebben ook de Koerden gebieden in handen. „Deze Turkse voorbereidingen hebben het niveau bereikt van een oorlogsverklaring”, waarschuwde Hemo.