Turkije verhoort personeel Saudisch consulaat

De Turkse autoriteiten verhoren medewerkers van het Saudische consulaat in Istanbul over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Aanklagers in de miljoenenstad nemen de verklaring op van vijf medewerkers van de diplomatieke post, zegt een bron tegen het Turkse persbureau Anadolu.

Later worden ook zeventien andere medewerkers aan de tand gevoeld, zegt de bron. Het gaat om Turkse en buitenlandse personeelsleden. Saudi-Arabië heeft onder grote internationale druk toegegeven dat de kritische journalist Khashoggi is gedood op het consulaat.