Turkije verbiedt weer Duits bezoek aan leger

Turkije heeft Duitse parlementsleden vrijdag verboden een bezoek te brengen aan de militaire basis van de NAVO in het Turkse Konya. Daar zijn Duitse militairen gelegerd. De afspraak van komende maandag stond al enige tijd op de agenda, waar Turkije juist tegen alle verwachtingen in toestemming voor had gegeven.

Volgens Turkije kan het bezoek toch niet doorgaan vanwege de „bilaterale betrekkingen” tussen beide NAVO-landen. Eerder leek de Turkse goedkeuring juist voor meer ontspanning te zorgen tussen Turkije en Duitsland.

De banden tussen de twee landen zijn al enige tijd gespannen. Zo gaven de Turkse autoriteiten eerder geen toestemming aan Duitse parlementariërs om een bezoek te brengen aan de eigen troepen in het Turkse Incirlik. Duitsland haalde daarop zijn militairen terug van de luchtmachtbasis. De ongeveer 260 manschappen en meerdere toestellen worden momenteel verplaatst naar Jordanië.

Bovendien gaf Duitsland asiel aan Turkse officieren, wat tegen het zere been van Ankara was. Volgens de Turkse regering zijn de officieren lid van de Gülenbeweging, die volgens haar achter de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar zat.

Het aantal manschappen in Konya is een stuk kleiner: zo’n twintig tot dertig Duitse militairen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel moet stappen ondernemen om een bezoek aan de basis toch mogelijk te maken, vinden de sociaaldemocraten in de Bondsdag.