„Turkije treft voorbereidingen voor slag Idlib”

De Turkse autoriteiten bereiden zich voor op een mogelijke escalatie van de situatie in de Syrische provincie Idlib. Er zijn extra legervoertuigen naar het grensgebied gestuurd, zeggen bronnen tegen de krant Hürriyet. Ook zijn Turkse observatieposten in Idlib versterkt en is een vluchtelingenkamp in het gebied uitgebreid.

Turkije vreest een nieuwe vluchtelingenstroom en humanitair drama als Syrische troepen en hun bondgenoten proberen Idlib in handen te krijgen. Die provincie geldt als een bolwerk van tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad. De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) waarschuwde vorige maand dat een „militaire oplossing” voor de situatie in Idlib een ramp zou betekenen.

De Turkse regering heeft inmiddels extra materieel naar de grens gestuurd. Het gaat volgens de bronnen van Hürriyet onder meer om tanks met speciale observatie-apparatuur. Die kan bewegingen van groepen vluchtelingen monitoren. In Idlib, dat grenst aan Turkije, bevinden zich naast tienduizenden strijders ook miljoenen burgers.