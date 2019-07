Turkije stuurt vierde schip naar Cyprus

Turkije zendt een vierde schip naar de wateren voor de kust van het Turkse deel van Cyprus om naar olie en gas te zoeken. De minister voor Energie maakte dat dinsdag bekend, een dag nadat de Europese Unie sancties aankondigde tegen Turkije vanwege de gas- en olieboringen.

Op dit moment zijn er drie Turkse schepen actief in het gebied, waaronder twee boorschepen. De zoektocht en boringen zijn omstreden. De EU en ook de VS noemen de Turkse activiteiten in de wateren van EU-land Cyprus illegaal. Ankara vindt dat het niks verkeerds doet. De zeebodem is er deel van het vasteland van Turkije of Turkije boort naar gas in het belang van Noord-Cyprus, aldus de Turkse redenering.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben besloten de onderhandelingen over een nieuwe Turks-Europese overeenkomst voor de luchtvaart op te schorten. Er worden voorlopig ook geen bijeenkomsten op hoog niveau tussen de EU en Ankara meer gehouden. De financiële steun die Turkije uit Brussel krijgt als kandidaat-lid van de EU wordt teruggeschroefd.