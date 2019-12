Turkije stuurt vermoedelijke jihadisten terug

Turkije heeft elf Franse vermoedelijke jihadisten teruggestuurd naar Frankrijk. Ze zijn eerder in Turkije gearresteerd verdacht van lidmaatschap van de terreurbeweging Islamitische Staat. In de mededeling van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken worden ze „terroristische strijders " genoemd.

Turkije is 11 november begonnen met het terugsturen van onder anderen Europese Syriëgangers naar hun land van herkomst. De Turkse regering heeft naar eigen zeggen in drie weken tijd al circa zestig mensen met banden met de jihadistische IS naar hun land van herkomst uitgezet.

Het is niet duidelijk hoeveel kinderen van vermoedelijke jihadisten hierbij inbegrepen zijn. Zo werden vorige maand twee vrouwen en twee kinderen naar Nederland gestuurd. Sinds 2014 zijn er in Frankrijk al zeker 250 (ex-)jihadisten teruggekeerd en in hechtenis geplaatst.