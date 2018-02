Turkije stuurt speciale eenheden naar Afrin

Turkije stuurt speciale politie-eenheden naar de Syrische regio Afrin, ondanks de zaterdag afgekondigde wapenstilstand. De Turkse vicepremier Bekir Bozdag zegt dat de eenheden nodig zijn voor een „nieuw gevecht”. Volgens het Turkse persbureau Dogan gaan de troepen deelnemen aan gevechten in bewoonde gebieden.

Turkije zegt dat het staakt-het-vuren van de Verenigde Naties (VN) niet over zijn aanval op de YPG in Afrin gaat, maar alleen over Oost-Ghouta. De VN hebben zaterdag na de stemming duidelijk laten weten dat het over heel Syrië gaat, maar dat terroristische groeperingen zijn uitgesloten. Turkije ziet de YPG als een terroristische organisatie.