Turkije stuurt omstreden schip naar wateren bij Griekenland

Turkije heeft aangekondigd een onderzoeksschip te sturen naar de oostelijke Middellandse Zee, in het gebied waar het zich in augustus en september ook al bevond. Dat leidde destijds tot grote spanningen met de Grieken. Beide landen claimen recht te hebben op de bodemschatten onder de Middellandse zee.

Volgens de Turkse marine gaat het schip, begeleid door twee andere boten, onderzoek doen in de regio, ook ten zuiden van het Griekse eiland Kastellorizo. Dat gebied is potentieel rijk aan aardgas. Vorige maand nog keerde het schip terug. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde toen dat deze terugtrekking bedoeld was om de diplomatie een kans te geven.

Donderdag spraken de Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu en zijn Griekse collega Nikos Dendias met elkaar. Ze zeiden toen dat beide landen met elkaar in gesprek blijven en proberen stappen te zetten die onderling vertrouwen aanmoedigen.

Het was voor het eerst dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide aartsrivalen elkaar persoonlijk spraken sinds er in de zomer een crisis losbarstte over Turkse proefboringen naar olie en gas in de oostelijke Middellandse Zee. De twee hebben in Bratislava afgesproken ook speciaal over dat onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Een datum voor de start van die gesprekken moet nog worden gekozen.