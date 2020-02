Turkije stuurt meer militairen naar Syrië

Turkije gaat meer militairen naar Syrië sturen om de situatie in de provincie Idlib onder controle te krijgen. Dat heeft de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan bekendgemaakt. De onderhandelingen tussen Rusland en Turkije over de situatie in Syrië gaan nog wel door.

Turkse afgevaardigden spreken in Moskou met Rusland over de situatie in Idlib. Het Turkse leger heeft daar een aantal controleposten om het grensgebied met Turkije veilig te houden. Het Syrische leger is met steun van Rusland in de regio bezig aan een opmars. Idlib is de laatste provincie waar zich nog jihadistische rebellen bevinden.

„We blijven onze legerinzet vergroten om de regio en de burgers daar veilig te houden”, aldus de woordvoerder. In een verklaring laat de zegsman weten dat de onderhandelingen in Moskou nog niet tot een oplossing hebben geleid. „Wat de Russen zeggen komt niet overeen met wat daadwerkelijk is gebeurd.”

Sinds het begin van het Syrische offensief zijn 900.000 mensen uit de regio op de vlucht geslagen. De meeste mensen zijn richting Turkije gegaan.