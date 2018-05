Turkije stuurt ambassadeur Israël naar huis

Turkije heeft de Israëlische ambassadeur gesommeerd ,,een tijdje'' terug te gaan naar zijn vaderland. Dat hebben bronnen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara dinsdag gezegd. De maatregel is een reactie op de dood van zestig Palestijnen door toedoen van Israëlische soldaten tijdens demonstraties bij de grens in de Gazastrook.

Turkije, dat maandag luide kritiek leverde op het Israëlische geweld in Gaza en op de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, heeft tevens aangedrongen om een spoedige bijeenkomst van de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Ankara roept ook zijn ambassadeurs uit Washington en Tel Aviv terug voor overleg.