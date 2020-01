Turkije stuurde al 150 IS-strijders naar huis

Turkije heeft sinds 11 november 150 buitenlandse vermoedelijke IS-strijders naar hun land van herkomst gestuurd. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara bekendgemaakt.

In november kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan dat zijn land de militanten ging repatriëren. Het land is teleurgesteld dat Europese staten hun onderdanen niet terugnemen. Europese landen vinden echter dat de strijders in het gebied waar zij misdaden pleegden moeten worden berecht.

Turkije houdt honderden IS-strijders gevangen. Rond de kerst kwamen twee vrouwen in Nederland aan die door Turkije op het vliegtuig waren gezet.