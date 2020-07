Turkije stopt voorlopig met olie zoeken bij Grieks eiland

Turkije heeft het zoeken naar gas en olie in de buurt van een klein Grieks eiland tijdelijk stopgezet vanwege de spanningen die door de actie opliepen. Het land wacht de uitkomst af van gesprekken met Athene.

Griekenland bracht marineschepen in de regio in de Egeïsche Zee in hogere staat van paraatheid vanwege de Turkse activiteiten.

Turkije stuurde het schip Oruc Reis naar een plek op 180 kilometer afstand van het Griekse eiland Megisti dat in het Turks Meis wordt genoemd. Het eiland behoort tot een groepje eilanden voor de kust van Turkije in het meest oostelijke deel van Griekenland.

Volgens Ankara gaat het om een stuk zee dat tot Turkije behoort maar Griekenland bestrijdt dat en ziet het als haar eigendom.

Turkije tergt al enige tijd de internationale gemeenschap door bij Cyprus naar olie en gas te zoeken.