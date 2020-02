Turkije stopt Syrische vluchtelingen niet meer naar Europa

Turkije houdt Syrische vluchtelingen die naar Europa willen niet meer tegen. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. Het land verwacht een grote nieuwe stroom aan vluchtelingen uit Syrië, vanwege de gevechten in de regio Idlib.

Ongeveer een miljoen mensen zijn al op de vlucht voor het geweld. De meeste mensen zijn richting de Turkse grens getrokken. In Turkije zijn al veel Syrische vluchtelingen aanwezig, waardoor Ankara zegt dat het de vluchtelingenstroom niet meer aankan.

Tientallen Turkse militairen gedood in Syrië

1/ Korte uitleg over wat het in de praktijk zou betekenen wanneer Turkije inderdaad stopt met het tegenhouden van Syrische- en andere vluchtelingen naar Europa.



NB: Trouwens, op dit moment is het een Turkse dreiging, nog GEEN officieel besluit.https://t.co/ZIbj60uVKD