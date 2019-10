‘Turkije schendt bestand Syrië’

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) beschuldigen Turkije van het schenden van het bestand in Noord-Syrië dat donderdag was overeengekomen. Volgens de door Koerden gedomineerde milities beschoot het Turkse leger onder andere burgerdoelen in de stad Ras al-Ain.

De Turkse president Recep Erdogan kwam donderdag na urenlange gesprekken met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een pauze van vijf dagen overeen in de Turkse operatie in Noord-Syrië. Dat zou Koerdische strijders van de YPG de gelegenheid geven het gebied te verlaten.

Volgens de SDF die door de YPG worden gedomineerd, zwijgen de Turkse kanonnen echter niet en vallen de Turkse luchtmacht en artillerie posities van strijders en burgerdoelen aan.

Erdogan verklaarde echter dat er van „voortdurende confrontaties” in het gebied geen sprake was. Hij vertelde na het ochtendgebed dat de veilige zone die hij met Pence was overeengekomen over een lengte van 440 kilometer in Syrië langs de grens met Turkije zal lopen en ongeveer 32 kilometer breed zal zijn. Turkse en Amerikaanse functionarissen staan in doorlopend contact om de overeenkomst uit te voeren.