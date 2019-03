Turkije roept Belgische ambassadeur op matje

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag de ambassadeur van België in Ankara op het matje geroepen. De Turken zijn verbolgen over een Belgische rechterlijke beslissing die de vervolging blokkeerde van mensen met vermeende banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

Het Turkse ministerie noemde het besluit vorige week onaanvaardbaar en zei van België te verwachten „te handelen in overeenstemming met zijn taken op het gebied van terrorismebestrijding”.

Een Brussels hof stopte vrijdag de vervolging van alle verdachten in een dossier rond de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het federaal parket wou 35 personen en vennootschappen naar de rechtbank laten verwijzen wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Het hof bepaalde echter dat het Turks-Koerdische conflict een binnenlands gewapend conflict is, en dat de PKK geen terroristische organisatie is.