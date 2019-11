Turkije pakt zus Al-Baghdadi op

Turkije heeft de oudere zus van de overleden IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gevangengenomen. Ze werd opgepakt in de stad Azaz in het noorden van Syrië in de buurt van Aleppo, bevestigt een Turkse regeringsmedewerker. De Turkse instanties ondervragen haar en haar echtgenoot en schoondochter die ook zijn opgepakt.

„Rasmiya Awad is gevangengenomen bij een inval in een container nabij Azaz”, zei de official. „We hopen van Baghdadi’s zus een overvloed aan informatie te vergaren over de interne gang van zaken bij IS.”

De VS maakten op 27 oktober bekend dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi was omgekomen tijdens een operatie van speciale Amerikaanse eenheden in het noordwesten van Syrië. Kort daarop werd ook zijn woordvoerder Abu al-Hassan al-Muhajir gedood.