Turkije pakt zeventig legerofficieren op

Turkije heeft circa zeventig legerofficieren opgepakt die banden zouden hebben met de omstreden geestelijke Fethullah Gülen. De krant Milliyet meldde dat de politie in 34 provincies in het land operaties heeft uitgevoerd.

Volgens de regering van president Recep Tayyip Erdogan zat de naar de VS uitgeweken Gülen achter de mislukte staatsgreep in Turkije in de zomer van 2016. De legerofficieren zijn opgepakt op basis van verklaringen die eerder aangehouden militairen hebben afgelegd. De officieren zouden hebben gezorgd voor huisvesting voor studenten die zich verdiepten in de leer van de islamitische denker Gülen.

Vorige maand meldden de Verenigde Naties dat Turkije sinds de mislukte coup circa 160.000 mensen heeft opgepakt en bijna eenzelfde aantal ambtenaren heeft ontslagen.