Turkije pakt opnieuw politiemensen op

De Turkse autoriteiten hebben zaterdag de arrestatie gelast van nog eens honderd voormalige politiemensen. Volgens het persbureau Anadolu hield dat opnieuw verband met de mislukte staatsgreep meer dan een jaar geleden. Van de nu gezochte functionarissen zijn er verspreid over het land al 63 opgepakt.

Allen worden verdacht van het gebruik van ByLock, een app waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Ankara meent dat de aanhang van Fethullah Gülen, de geestelijke die achter de coup zou zitten, via dat gecodeerde kanaal contact onderhield. Gülen woont sinds 1999 in de VS en ontkent alle aantijgingen.