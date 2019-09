Turkije pakt nog eens honderden militairen op

Turkije heeft de arrestatie bevolen van nog eens 223 militairen en legermedewerkers in het land en in het noordelijk deel van Cyprus. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016, meldt staatsomroep TRT Haber.

Volgens de staatsmedia gaat het om mensen van de landmacht, de luchtmacht en de marine. De regering in Ankara beschuldigt de moslimgeestelijke Fethullah Gülen achter de couppoging te zitten. Gülen heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend.

In de drie jaar sinds de mislukte staatsgreep zijn meer dan 77.000 mensen gearresteerd en in afwachting van hun rechtszaak. Ongeveer 150.000 ambtenaren, militair personeel en anderen zijn ontslagen of op non-actief gezet. De regering van president Recep Tayyip Erdogan heeft de maatregelen steeds verdedigd als noodzakelijke reactie op de veiligheidsdreigingen in Turkije.