Turkije pakt negatieve berichten hard aan

De Turkse politie gaat mensen hard aanpakken die zich op sociale media keren tegen de militaire operatie in Noord-Syrië. Vooralsnog worden 78 mensen hiervoor vervolgd, meldde de politie woensdagavond. Of zij ook gevangen zijn genomen, is niet duidelijk.

Volgens de politie gaat het om berichten die aanzetten tot „haat”. Degenen die de berichten plaatsten worden verdacht van het verspreiden van terroristische propaganda. De verdachten kunnen een jarenlange gevangenisstraf tegemoetzien als ze worden veroordeeld.

Turkije begon woensdag een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien.

