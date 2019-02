Turkije pakt massaal verdachten op

De Turkse autoriteiten hebben in een week tijd bijna duizend mensen opgepakt die verdacht worden van banden met de Gülen-beweging. De arrestaties houden verband met de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Volgens de Turkse regering zit de Gülen-beweging achter de couppoging.

Vorige week vaardigde justitie in Turkije meer dan 1100 arrestatiebevelen uit. Volgens cijfers van het Turkse persbureau Anadolu zijn er afgelopen week zeker 946 personen gepakt, maandag nog werden 30 mensen afgevoerd. De regeringsgezinde krant Daily Sabah spreekt van onder anderen meer dan honderd hooggeplaatste functionarissen die zijn gearresteerd.

Afgelopen jaar verdwenen er in Turkije meer dan 50.000 mensen voor korte of langere tijd achter de tralies in verband met de mislukte staatsgreep.