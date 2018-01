Turkije pakt 54 mensen op bij actie tegen IS

Bij een actie tegen terrorisme heeft Turkije 54 mensen opgepakt die lid zouden van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Turkse media melden dat de verdachten aanslagen wilden plegen.

De verdachten zijn in Istanbul aangehouden. Bij de actie namen veiligheidsmedewerkers documenten van IS in beslag.

De regering in Ankara houdt IS verantwoordelijk voor een reeks aanslagen in het land sinds 2015. De laatste maanden heeft Turkije meerdere acties tegen mogelijke leden van het terreurnetwerk uitgevoerd.