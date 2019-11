Turkije overweegt koop Russische straaljagers

Turkije overweegt jachtvliegtuigen te kopen van Rusland, nadat het land eerder al Russische S-400 luchtverdedigingssystemen heeft aangeschaft. Ismail Demir, hoofd van de Turkse defensie-industrie, heeft dat gezegd tegen nieuwszender NTV. Volgens Demir heeft Rusland een aanbod gedaan dat momenteel „uitvoerig” wordt beoordeeld.

Turkije kocht eerder luchtverdedigingssystemen van Rusland. De eerste levering van delen van de S-400’s, waarvan Washington zegt dat deze de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ondermijnen, arriveerde in juli in Ankara. Demir laat weten dat de tweede levering volgend jaar mogelijk langer op zich laat wachten.

In juli gaf Washington aan dat Turkije niet meer mag deelnemen aan de ontwikkeling van de F-35-straaljagers, die Turkije van plan was te kopen. Als reactie zei Erdogan dat Turkije ergens anders heen zou gaan om in zijn behoeften te voorzien.