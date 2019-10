Turkije ontkent binnentrekken Syrië

Het Turkse leger spreekt berichten tegen dat het het noordoosten van Syrië is binnengetrokken. Maar volgens de Turkse autoriteiten worden wel de laatste voorbereidingen getroffen voor een invasie. De aanvoer van troepen en materieel is inmiddels voltooid.

Turkse militairen hebben met zwaar materieel een deel van de grensmuur verwijderd, aldus een functionaris die reageerde op berichten dat het leger de grens met Syrië was overgestoken.

Het blijft onduidelijk wanneer het offensief zou beginnen. Turkije is van plan om „binnenkort” Noord-Syrië binnen te vallen, schreef Fahrettin Altun, communicatiedirecteur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, in een opiniestuk dat de Washington Post in de nacht van dinsdag op woensdag publiceerde.

Ook Koerdische bronnen hebben het begin van een offensief niet bevestigd.