Turkije noemt Frans verbod op Grijze Wolven provocatie

Turkije ziet het Franse besluit om de Turkse ultranationalistische organisatie Grijze Wolven in Frankrijk te ontbinden als „provocatie”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara waarschuwde woensdag dat er een „zo stevig mogelijke” reactie zal volgen.

„We benadrukken dat het noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting en vergadering van Turken in Frankrijk te beschermen”, aldus het ministerie.

De regering in Parijs stemde woensdag in met het verbod op activiteiten van de extreemrechtse beweging op Frans grondgebied. Afgelopen weekend werd bij Lyon een centrum ter nagedachtenis aan de massamoord op Armeniërs beklad met pro-Turkse slogans. Eerder waren bij confrontaties tussen vermoedelijk Turkse nationalisten en Armeniërs in de buurt van Lyon gewonden gevallen.

De relatie tussen Frankrijk en Turkije is al langer gespannen. De recente aankondiging van de Franse president Macron om strenger op te treden tegen extreme islamitische organisaties na recente aanslagen viel ook slecht in Ankara. President Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten omdat hij Macron een islamvijandige houding verwijt.