Turkije: nieuw offensief in Syrië niet nodig

Turkije zegt dat het geen reden ziet om het offensief in het noorden van Syrië te hervatten. De VS hebben de Turken gemeld dat de terugtrekking van de Koerdische strijders in het gebied is afgerond, laat het Turkse ministerie van Defensie weten. Het Turkse leger zegt dat er geen aanleiding is om een operatie buiten het huidige gebied te starten.

De Turkse regering was met de VS een pauze in het offensief overeengekomen, zodat de Koerden zich konden terugtrekken. Die pauze eindigde dinsdag, maar is door Turkije en Rusland met zes dagen verlengd.

Turkije en Rusland hebben afgesproken een „terreurvrije zone” in te stellen in het noorden van Syrië bij de grens met Turkije. De landen kwamen verder overeen dat de opmars van het Turkse leger tot ongeveer 32 kilometer op Syrisch gebied kan doorgaan en dat de Koerden zich uit dat gebied zullen terugtrekken.