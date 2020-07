Turkije niet blij met handhaving reisbeperking door EU

Turkije is niet blij dat de EU de reisbeperkingen voor het land vanwege het coronavirus handhaaft, terwijl de grenzen voor een reeks andere landen vanaf woensdag wel geleidelijk opengaan. Het land is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara „teleurgesteld” dat Turkije niet in die lijst is opgenomen. Premier Erdogan noemt de behandeling door de EU ‘politiek’.

De EU-landen stemden dinsdag in meerderheid in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen. Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië horen daar vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen niet bij.

Turkije spreekt van een „vergissing” dat dit land niet op de lijst staat. Ankara verwacht dat dit zo snel mogelijk wordt rechtgezet, aldus het departement. Donderdag zijn de Turkse ministers van Toerisme en Buitenlandse Zaken in Berlijn. Volgens Turkse media zullen ze daar onder andere over de reisbeperkingen spreken.