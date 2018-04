Turkije heeft de afgelopen week naar eigen zeggen 108 Koerdische militanten „geneutraliseerd” bij acties in het zuidoosten van het land en het noorden van Irak. De personen kunnen zijn gedood maar ook verwond of opgepakt.

Bij de acties werden 77 Koerden uitgeschakeld in het noorden van Irak. Zaterdag meldde het leger zes mensen te hebben „geneutraliseerd” met bombardementen in de regio Hakurk. Op diverse plaatsen in het zuidoosten van Turkije werden nog eens 31 Koerden uitgeschakeld.