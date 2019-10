Turkije neemt afstand van Duits Syrië-plan

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu heeft een voorstel van Duitsland voor een door de VN beschermde veiligheidszone in Noord-Syrië beschreven als niet realistisch.

Tijdens een persconferentie met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) in Ankara zei hij zaterdag dat men het eerst in Duitsland onderling eens moet worden. Maas en de SPD hadden zich aanvankelijk niet achter het voorstel geschaard dat de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer eerder deze week had geopperd zonder voorafgaand fiat in het kabinet.

Çavusoglu zei ook dat president Recep Tayyip Erdogan onder anderen bondskanselier Angela Merkel het idee van een door de VN beschermde zone jaren geleden al had voorgesteld. Maar inmiddels heeft Turkije zaken gedaan met de VS en Rusland. De acteurs ter plaatse zijn ondertussen veranderd, zei Çavusoglu. Maas was zaterdag in Ankara en wilde bij Turkije aandringen op een permanent staakt-het-vuren in het noorden van Syrië.

Turkije viel ruim twee weken geleden het noorden van Syrië binnen om de Koerdische YPG-militie, die het als een terroristische organisatie beschouwt, te verdrijven. Turkije en Rusland hebben nu afgesproken gezamenlijk de noordelijke Syrische grensgebieden met Turkije te controleren. Een gevechtspauze die is overeengekomen met Rusland voor de terugtrekking van de YPG-strijders loopt dinsdagavond lokale tijd af.

Erdogan herhaalde zaterdag nog eens een eerdere dreiging. Hij zal "de poorten openen" voor vluchtelingen om naar Europa te gaan, als de Europese landen de plannen van Ankara voor een "veilige zone" in het noordoosten van Syrië niet ondersteunen. Hij wil daar de vluchtelingen vestigen die momenteel in Turkije verblijven.