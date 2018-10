Turkije mag Saudisch consulaat doorzoeken

Saudi-Arabië heeft Turkije toestemming gegeven het consulaat in Istanbul te doorzoeken. In dat gebouw is vorige week dinsdag de prominente Saudische journalist Jamal Khashoggi voor het laatst gezien.

„De Saudische autoriteiten hebben aangegeven dat ze openstaan voor samenwerking en dat het consulaat kan worden geïnspecteerd”, aldus een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Turkse autoriteiten houden er rekening mee dat de journalist in het consulaat is vermoord. Khashoggi staat bekend als een criticus van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die feitelijk aan de touwtjes trekt in zijn land. The Washington Post heeft een foto afgedrukt waarop te zien is hoe de journalist vorige week het Saudische consulaat in Istanbul binnenliep.