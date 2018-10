Turkije mag Saudisch consulaat doorzoeken

Turkije mag in het Saudische consulaat in Istanbul zoeken naar de verdwenen journalist Jamal Khashoggi. Dat zegt de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman, die benadrukt dat zijn land „niets te verbergen heeft”.

De Saudische journalist, die kritisch staat tegenover de machtshebbers in zijn land, is sinds dinsdag niet meer gezien. Khashoggi ging toen de Saudische diplomatieke post in Istanbul binnen om documentatie aan te vragen. Zijn verloofde, die vergeefs heeft gewacht buiten het gebouw, heeft de vrees uitgesproken dat haar partner wordt vastgehouden.

Prins Salman zegt dat Khashoggi het consulaat gewoon weer heeft verlaten. Hij zegt dat de Turkse autoriteiten dat zelf mogen komen vaststellen. „Het terrein is soeverein grondgebied, maar ze mogen binnenkomen. Ze kunnen een zoektocht uitvoeren en doen wat ze willen”, stelde de 33-jarige kroonprins tijdens een interview in een paleis in Riyad.