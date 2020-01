Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land.

„We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen”, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent.

De Turkse operatie in Libië zorgt voor veel kwaad bloed bij Griekenland en Cyprus. Athene heeft al langer een conflict met Turkije over wie waar mag boren in de zee tussen beide landen. De Libische en Griekse kust grenzen aan hetzelfde stuk Middellandse Zee.

Turkije geeft Somalië sinds 2011 veel hulp. Zo bouwen Turkse ingenieurs aan Somalische wegen en leiden Turkse officieren Somalische militairen op.