’Turkije maakt Europa’s beste jachtvliegtuig’

Turkije gaat het beste gevechtsvliegtuig van Europa maken. Dit zei Temel Koti, de baas van Turkish Aerospace Industries (TAI) op de luchtvaartbeurs op de oudste luchthaven van de Franse hoofdstad, Le Bourget. De mededeling komt terwijl de relatie tussen Ankara en Washington onder zware druk staat. De VS hebben gedreigd het gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed-Martin niet aan Turkije te gaan leveren.

Koti kon nog geen prototype laten zien, maar wel een maquette van de Turkish Fighter, de TF-X. De Britse defensiegigant BAE werkt mee aan de ontwikkeling en het toestel zou in 2025 proefvluchten moeten kunnen maken. Drie jaar later zou het vliegtuig af zijn en inzetbaar voor actie. Dat is een stuk sneller dan de F-35 die acht jaar geleden een eerste testvlucht maakte, maar nog steeds kampt met kinderziekten.

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat Turkije helemaal uit het internationale F-35 project wordt gegooid als het land op 31 juli nog steeds niet de bestelling heeft geannuleerd van de Russische luchtafweersystemen van het type S-400.