Turkije lanceert offensief tegen Koerden Syrië

De Turkse strijdkrachten zijn de Noord-Syrische regio Afrin binnengetrokken. Daar kwam het naar verluidt tot gevechten met de Koerdische YPG-militie, die beweerde de Turken en hun bondgenoten te hebben teruggedreven.

De Turkse nieuwszender NTV berichtte dat Turkse militairen de grens met Syrië zijn overgestoken. De strijdkrachten lieten weten bombardementen te hebben uitgevoerd op schuil- en opslagplaatsen van de Syrisch Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

De YPG stelde zondag stand te houden.„Alle grondaanvallen van het Turkse leger tegen Afrin zijn tot dusver afgeslagen. Ze waren gedwongen zich terug te trekken”, zei een YPG-functionaris.

Zo’n 25.000 strijders van het Vrije Syrische Leger ondersteunen het Turkse offensief, zei een rebellencommandant. De door Turkije gesteunde opstandelingen zouden Syrische plaatsen willen heroveren die zo’n twee jaar geleden in handen vielen van de YPG.

Turkije ziet die Syrische Koerden als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. Het ergert Ankara dat de Verenigde Staten, een NAVO-bondgenoot, de YPG juist beschouwen als een nuttige bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat.

De Amerikanen drongen aan op terughoudendheid. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlands Zaken riep Ankara op te zorgen „dat de militaire operaties beperkt blijven in duur en omvang.” Ze vroeg Turkije ook burgerslachtoffers te voorkomen.

Frankrijk vroeg om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad over de situatie in Syrië. Minister Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) liet later weten dat die voor maandag op de agenda staat.