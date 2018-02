Turkije lanceert alternatief voor WhatsApp

Turkije heeft een app voor binnenlandse berichten gelanceerd om de concurrentie aan te gaan met de populaire WhatsApp Messenger-service van Facebook. Bij regeringscritici roept het de vraag op of Ankara het nieuwe platform zou kunnen gebruiken om het toezicht aan te scherpen na het al achttien maanden durende hardhandig optreden na de poging tot staatsgreep.

De app, PttMessenger genoemd naar het Turkse post- en telegraaf-directoraat (PTT), is deze week geïntroduceerd bij overheidsinstellingen en enkele particuliere bedrijven. Naar verwachting is het binnen zes maanden voor het publiek beschikbaar.

PttMessenger voorziet in een „systeem dat veiliger is dan WhatsApp”, zei regeringswoordvoerder Bekir Bozdag. „Aangezien er geen gegevens zijn opgeslagen bij de server, is het onmogelijk om toegang te krijgen tot deze gegevens.”

Critici twijfelen aan de suggestie dat PttMessenger-gegevens niet kunnen worden achterhaald. Er is juist angst dat het de autoriteiten meer mogelijkheden zal bieden om afwijkende meningen te volgen.