Turkije laat vliegtuig met Griekse minister wachten

De spanning tussen Griekenland en Turkije blijft onverminderd hoog. De Griekse staatsomroep ERT bericht dat een vliegtuig met de Griekse minister van Buitenlandse Zaken aanvankelijk niet werd toegelaten tot het Turkse luchtruim.

Minister Nikos Dendias keerde vanuit Irak terug naar zijn thuisland. Zijn vliegtuig kreeg bij de Turkse grens echter geen toestemming om verder te vliegen. Pas toen de piloot waarschuwde dat er bijna niet genoeg brandstof meer was om naar Athene te vliegen, gaven de Turkse autoriteiten volgens ERT groen licht.

Het vliegtuig met Dendias moest uiteindelijk zo’n 20 minuten wachten. Bronnen bij het Griekse ministerie van Defensie spreken schande over het voorval.

NAVO-lidstaten Griekenland en Turkije liggen met elkaar in de clinch over de zeegrenzen in de oostelijke Middellandse Zee. Beide landen claimen het recht te hebben om in dezelfde gebieden naar grondstoffen te zoeken onder de zeebodem.