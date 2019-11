Turkije laat journalisten vrij in Gülen-zaak

Een Turkse rechtbank heeft maandag de vrijlating bevolen van de journalisten Ahmet Altan en Nazli Ilicak in een nieuw proces over de Gülen-zaak. De rechtbank had de twee journalisten eerder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor het helpen van het netwerk van de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Die wordt door Ankara beschuldigd van het organiseren van een poging tot staatsgreep in 2016. Altan en Ilicak hebben de beschuldigingen tegen hen ontkend.

De rechtbank heeft volgens staatspersbureau Anadolu ook Altans broer Mehmet, eveneens journalist en gedaagde in dezelfde zaak, vrijgesproken van vermeende links met het Gülen-netwerk vanwege gebrek aan duidelijk bewijs. Altan was al vrijgelaten uit hechtenis.

In de uitspraak van maandag veroordeelde de rechtbank Ahmet Altan tot 10,5 jaar gevangenisstraf en Ilicak tot acht jaar en negen maanden, maar oordeelde vervolgens dat ze konden worden vrijgelaten omdat ze al meer dan drie jaar achter de tralies hadden gezeten.

Het hooggerechtshof van Turkije had de levenslange straffen tegen de journalisten in juli nietig verklaard en het dossier teruggestuurd voor een nieuw proces.

De zaak kreeg veel kritiek van mensenrechtenorganisaties en westerse bondgenoten van Turkije. De regering van Erdogan heeft in totaal meer dan 77.000 mensen gevangen gezet in afwachting van een proces na de mislukte staatsgreep. Ongeveer 150.000 mensen uit de publieke en private sector en het leger zijn ontslagen of geschorst wegens vermeende banden met het netwerk van Gülen.