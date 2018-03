Turkije laat Griekse soldaten niet gaan

De twee Griekse militairen die per ongeluk de Turkse grens zijn overgestoken, blijven in voorlopige hechtenis. De rechter in de stad Edirne wees het protest dat hun advocaten hadden aangetekend tegen de arrestatie af, maakte persbureau Anadolu maandag bekend. Als reden werd opgegeven dat het tweetal geen woon- of verblijfplaats heeft in Turkije en er nog digitale gegevens moeten worden geanalyseerd.

De Grieken, een luitenant en een sergeant-majoor, werden donderdag aangehouden. Ze zeiden verdwaald te zijn in de sneeuw en daardoor op Turks grondgebied te zijn beland. Het duo werd niettemin in de cel gezet op verdenking van spionage.

De Turkse vicepremier Bekir Bozdag wees geruchten over een mogelijke ruil van gevangenen van de hand. „Het zijn twee verschillende zaken”. Ankara eist de uitlevering van acht Turkse militairen die na de mislukte staatsgreep in juli 2016 per helikopter naar Griekenland vluchtten.