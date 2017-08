Turkije laat Duitse schrijver oppakken

De Duitse schrijver Dogan Akhanli, die in Turkije is geboren, is zaterdag tijdens zijn vakantie in Spanje opgepakt. Volgens zijn advocaat Ilias Uyar is dat gebeurd op verzoek van de regering-Erdogan. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is van deze vreemde gang van zaken op de hoogte en probeert consulaire hulp te regelen.

Akhanli vluchtte in 1991 uit Turkije en woont tegenwoordig in Keulen. Hij heeft alleen nog de Duitse nationaliteit. Waarvan hij wordt beschuldigd is onduidelijk. Uyar zei in de Kölner Stadt-Anzeiger dat er bij de Spaanse politie een spoednotitie van Interpol was binnengekomen. Dat was reden om de schrijver, geboren in 1957, op zijn vakantieadres in Granada te arresteren. Akhanli heeft in zijn boeken aandacht besteed aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije.

Zijn aanhouding leidde tot grote verontwaardiging in Duitsland. Volker Beck, volksvertegenwoordiger van de Groenen, noemde de Turkse handelswijze volstrekt verwerpelijk. Hij riep minister Sigmar Gabriel, net naar Barcelona in verband met de terroristische aanslagen, op zich ter plaatse meteen in te zetten voor Akhanli’s vrijlating. „Hoever willen we Erdogan nog laten komen in Europa?”, vroeg Die Linke-voorzitter Katja Kipping zich op Twitter af.

Martin Schulz, de kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap, reageerde in Bild. „Het gedrag van president Erdogan heeft ondertussen paranoïde trekken. Er moet met de grootst mogelijke felheid worden geëist dat Akhanli niet wordt uitgeleverd aan Turkije maar vrijkomt.”