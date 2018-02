Turkije laat Duitse journalist gaan

De Duitse journalist Deniz Yücel is na een jaar gevangenschap in Turkije vrijgelaten. Duitse media meldden dit een dag nadat de Turkse premier Binali Yildirim bondskanselier Angela Merkel had bezocht. Merkel zei tegen hem dat de zaak-Yücel „een bijzondere urgentie heeft” voor haar regering.

Verscheidene Duitse media meldden dat er lange tijd geheime onderhandelingen over Yücel zijn geweest en dat minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel in de afgelopen weken twee keer bij de Turkse president Erdogan is geweest. Ook ex-bondskanselier Gerhard Schröder zou zijn ingeschakeld.

De uit de omgeving van Frankfurt komende 44-jarige Duitser van Turkse komaf was in Turkije correspondent voor Die Welt toen hij in februari 2017 werd opgepakt verdacht van spionage en ‘terreurpropaganda’. Terroristische propaganda is een ruim begrip bij Turkse aanklagers en meer dan honderd Turkse journalisten zitten vast wegens verdenkingen van dit vergrijp.

Yücels advocaat Veysel Ok maakte vrijdag bekend dat zijn cliënt eindelijk wordt vrijgelaten en in de aanloop naar het proces kan gaan en staan waar hij wil. Volgens Ok mag Yücel het land ook verlaten. Yücel heeft een Duits en een Turks paspoort.

Aanleiding voor de vrijlating is dat de Turkse justitie vrijdag eindelijk een aanklacht heeft geformuleerd. De aanklagers eisen daarin achttien jaar cel. De rechter nam de aanklacht in ontvangst en gelastte Yücels voorlopige vrijlating. In oktober kon een Duitse mensrechtenactivist, Peter Steudner, Turkije verlaten, nadat de rechter hem voorlopig op vrije voeten had gesteld zonder verbod het land uit te reizen.