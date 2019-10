Turkije: Koerden schenden bestand

Turkije beschuldigt de Koerdische strijdkrachten ervan het donderdag overeengekomen bestand te schenden. Volgens het Turkse ministerie van Defensie hebben de Koerden verschillende aanvallen uitgevoerd in het noordoosten van Syrië.

„De Turkse strijdkrachten houden zich volledig aan de overeenkomst die donderdag met de Verenigde Staten is gesloten. „Desondanks hebben terroristen.... in totaal veertien aanvallen uitgevoerd in de afgelopen 36 uur.”

De Turkse president Recep Erdogan kwam donderdag met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een pauze van vijf dagen overeen in de Turkse operatie in Noord-Syrië. Dat zou Koerdische strijders van de YPG de gelegenheid geven het gebied te verlaten.

Vrijdag beschuldigden de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de YPG worden gedomineerd, Turkije van het schenden van het bestand. Volgens de door Koerden gedomineerde milities beschoot het Turkse leger onder andere burgerdoelen in de stad Ras al-Ain.