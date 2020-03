Turkije klaagt twintig mensen aan om moord Khashoggi

De Turkse openbaar aanklager heeft aanklachten geformuleerd tegen twintig mensen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die werd in 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul omgebracht.

Onder de aangeklaagden zijn het vroegere hoofd van de Saudische inlichtingendienst en een vroegere adviseur van het koningshuis. Zij worden beschuldigd van het opzetten van moord met voorbedachten rade met monsterlijke bedoelingen.

Khashoggi werd gedood toen hij op het consulaat iets kwam regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden.

Saudi-Arabië heeft acht mensen veroordeeld, van wie vijf tot de dood. Een belangrijke adviseur van het koningshuis, Saud al-Qahtani, was een van de mensen die werd vrijgesproken.