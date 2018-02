Turkije houdt vast aan offensief in Afrin

Ondanks scherpe kritiek van de Verenigde Staten voelt Turkije zich niet gebonden aan de VN-resolutie over een wapenstilstand in Syrië. Het land is van plan om zijn offensief voort te zetten tegen de Koerdische YPG-milities in Afrin.

Turkije ziet zichzelf niet als een van de strijdende partijen en voert in de noordelijke Syrische regio Afrin een strijd tegen „terroristische organisaties”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara woensdag. Daarnaast is Afrin in de tekst van de resolutie niet expliciet genoemd als een regio waar de humanitaire situatie zorgwekkend is.

Ankara reageerde op verklaringen van de Amerikaanse woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die benadrukte dinsdag dat de VN een staakt-het-vuren in heel Syrië eist en adviseerde Turkije de resolutietekst opnieuw te lezen.

Turkije ziet de YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terroristische organisatie.