Turkije zegt twee mensen te hebben aangehouden die hebben bekend dat ze voor de Verenigde Arabische Emiraten mensen uit die emiraten hebben bespioneerd.

Volgens een hoge Turkse functionaris wordt onderzocht of een van hen iets te maken heeft gehad met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul vorig jaar. De kritische journalist werd op 2 oktober vorig jaar door Saudische agenten vermoord.